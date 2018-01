Transfert - Ntep (Wolfsbourg) va être prêté à Saint-Etienne

L'attaquant français de Wolfsbourg Paul-Georges Ntep va arriver à Saint-Etienne dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et, si elle est satisfaisante, signer un contrat de prêt sans option d'achat avec l'ASSE a indiqué lundi un porte-parole du club stéphanois.



Le joueur qui compte 2 sélections en équipe de France, évolue à Wolfsbourg (1ère div. allemande) depuis janvier 2017. Il est encore sous contrat pour trois ans et demi. Il a disputé 19 rencontres (0 but) sur l'année 2017 dont seulement cinq pour l'actuelle saison (dont une comme titulaire, trois

avertissements, une exclusion).



Formé à Auxerre où il a disputé 51 matches de Ligue 2 (16 buts), Paul-Georges Ntep a été transféré en janvier 2014 à Rennes où il a joué un total de 81 matches (18 buts).





Avec AFP