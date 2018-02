Transfert - Soederlund quitte Saint-Étienne pour retourner à Rosenborg

L'attaquant international norvégien Alexander Soederlund, insatisfait à Saint-Étienne (L1) où il a très peu joué, va retourner à Rosenborg (1ère div. norvégienne), ont annoncé les deux clubs jeudi.







Le joueur de 30 ans a signé un contrat de trois ans avec l'équipe de Trondheim (ouest) dans laquelle il évoluait jusqu'à son transfert chez les Verts pendant le mercato d'hiver 2016.







"Ce n'est pas un secret que je ne me plaisais pas en France", a expliqué



Soederlund, cité dans un communiqué de Rosenborg. "Quand les entraînements sont finis, il n'y a pas grand-chose à faire".







Selon le journal L'Équipe, le montant du transfert devrait s'élever à 500.000 euros, beaucoup moins que le 1,8 million d'euros déboursé il y a deux ans par Saint-Étienne.







Ses principaux faits d'armes pour les Verts sont d'avoir inscrit le but de la victoire sur l’OL (1-0), le 17 janvier 2016 dans le derby, peu après son arrivée, et d'avoir réalisé un doublé contre Anderlecht (victoire 2-3) en Europa league, le 8 décembre 2016, permettant à l'ASSE de terminer en tête de son groupe et de se qualifier pour les 16e de finale.







Pour le reste, le séjour à Saint-Étienne de Soederlund (30 sélections, 2 buts) a été un échec avec un total de 59 matches pour 7 buts.







Sous les couleurs de Rosenborg, il avait marqué 50 buts en 92 rencontres.









