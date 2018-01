Transfert: l’AS-Saint-Etienne recrute le défenseur Serbe Subotic (Dortmund

L'AS Saint-Etienne a recruté le défenseur central serbe de 29 ans Neven Subotic, à Dortmund depuis 2008 mais très peu utilisé cette saison, a annoncé jeudi le club allemand.







Subotic, dont le contrat devait expirer en fin de saison, quitte le BvB libre et sans indemnité de transfert.







Subotic a été une figure historique de Dortmund pendant des années,



participant aux plus grandes réussites du club dont la finale de la Ligue des champions 2013, perdue contre le Bayern Munich (1-2), et deux titres de championd'Allemagne (2011 et 2012).







Cette saison, le Serbe n'avait joué que trois matches complets sous l'entraîneur Peter Bosch, et n'était entré en jeu qu'une minute depuis le remplacement de Bosch par Peter Stöger.





