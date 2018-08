Transferts - Cabella (Marseille) signe quatre ans à Saint-Etienne

Le milieu offensif de Marseille, Rémy Cabella a signé jeudi un contrat de quatre ans avec l'AS Saint-Etienne, a annoncé le club stéphanois auquel il avait été prêté par l'OM la saison

dernière.



Le montant du transfert n'est pas révélé mais se situe entre 5 et 6 millions d'euros, soit l'équivalent du rachat des deux dernières années de contrat de Cabella avec le club phocéen, selon une source proche de l'ASSE.



Agé de 28 ans, Cabella avait déjà passé la saison 2017/18 dans le Forez, où il avait été prêté par l'OM (8 buts, 6 passes décisives en Ligue 1).



Né à Ajaccio, Cabella a été formé à Montpellier avant d'être prêté à Arles-Avignon (L1), puis d'être transféré à Newcastle puis Marseille.



Il compte 4 sélections en équipe de France.



L'AS Saint-Etienne a enregistré, cet été, les arrivées de l'attaquant Wahbi Khazri (Sunderland), du défenseur Timothée Kolodziejczak, prêté par les Tigres de Monterrey (Mexique), a prolongé le contrat du milieu Yann M'Vila et renouvelé ceux de l'arrière droit Mathieu Debuchy et du milieu Kevin Monnet-Paquet.