Transferts - Debuchy (Arsenal) à Saint-Etienne jusqu'en fin de saison

Le défenseur international français



Mathieu Debuchy s'est engagé jusqu’au 30 juin en faveur de l’AS-Saint-Etienne, a annoncé mercredi le club stéphanois, 14e de Ligue 1.







Agé de 32 ans, Debuchy n'a disputé cette saison que huit matches avec le club londonien, aucun en championnat. Il a résilié son contrat avec Arsenal, qui se terminait en fin de saison. Il évoluait avec les Gunners depuis 2014 après avoir passé une année à Newcastle, où il avait été transféré en provenance de Lille (2013).







Blessé à l'épaule droite en janvier 2015, il avait perdu sa place de titulaire avant d'être prêté au mercato d'hiver 2016 à Bordeaux où il a également été blessé deux fois à une cuisse. Il a ainsi dû renoncer à jouer l'Euro-2016.







En revenant en France sous les couleurs de Saint-Etienne, Mathieu Debuchy peut espérer une meilleure exposition pour être éventuellement retenu pour le Mondial-2018 en Russie.







Toutefois, la dernière de ses 27 sélections en équipe de France date du 7 septembre 2015, lors d'une victoire des Tricolores contre la Serbie (2-1).







A l'ASSE, Debuchy va retrouver l'entraîneur Jean-Louis Gasset, avec qui il a déjà travaillé alors qu'il était l'adjoint de Laurent Blanc, alors sélectionneur des Bleus.







"Je suis très heureux de rejoindre l'AS Saint-Etienne. J'ai eu de bonnes



discussions avec Jean-Louis Gasset et j'ai senti qu'il me voulait vraiment. Le fait de connaître plusieurs joueurs comme Loïc Perrin, Rémy Cabella, Yann M'Vila et Stéphna Ruffier va faciliter mon intégration", a déclaré le joueur sur le site internet du club.







Au cours du mois de janvier, outre Debuchy, l'ASSE a recruté les



internationaux français Yann M'Vila et Paul-Georges Ntep, ainsi que le défenseur international serbe Neven Subotic.







Les Verts, qui ont considérablement modifié leur effectif pour mener à bien leur opération maintien, ont aussi enregistré les retours de prêts,



respectivement d'Anderlecht et de Las Palmas, de l'attaquant slovène Robert Beric et de l'ailier marocain Oussama Tannane.







A l'inverse, l’AS-Saint-Etienne s'est séparé des défenseurs Léo Lacroix, prêté à Bâle, et Florentin Pogba, transféré à Gençenbirligi (Turquie), ainsi que du



milieu Bryan Dabo, parti à la Fiorentina.











Avec AFP