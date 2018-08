Transferts - Le défenseur Kolodziejczak à Saint-Etienne pour un an

Le défenseur Timothée Kolodziejczak, 26 ans, est prêté à l'AS Saint-Etienne pour un an avec option d'achat par les Mexicains des Tigres de Monterrey, annonce ce mercredi l'ASSE sur son site internet.



Après des débuts au Racing Club de Lens, le joueur est notamment passé par l'Olympique lyonnais, l'OGC Nice et le Séville FC où il a remporté deux fois l'Europa League, en 2015 et 2016.



"Renforcer le secteur défensif était une nécessité (...) Il a déjà évolué dans trois des cinq plus grands championnats européens: la Ligue 1, la Liga et la Bundesliga. Il a également gagné deux Coupes d'Europe. Son expérience sera précieuse car notre volonté est de constituer un groupe équilibré entre

joueurs cadres et jeunes formés au club", commente le directeur général du club, Frédéric Paquet, cité dans le communiqué.



"Saint-Etienne était une priorité car c'est un grand club qui joue le haut du tableau", a déclaré le joueur en conférence de presse. "Le club et l'entraîneur Jean-Louis Gasset me voulaient vraiment et le

projet est intéressant", a-t-il ajouté.



"Au Mexique, je ne jouais pas, l'entraîneur ne me faisait pas confiance et c'était difficile de trouver le rythme mais cette expérience m'a forgé le caractère", a poursuivi Kolodzieczak qui se déclare "prêt" avec l'envie de retrouver le Kolo d'avant".



Le défenseur peut jouer aussi bien dans l'axe que sur le côté gauche.



Cette arrivée s'ajoute à celle de l'attaquant tunisien Wahbi Khazri. Le club a également signé de nouveaux contrats avec son arrière droit Mathieu Debuchy et son attaquant Kévin Monnet-Paquet, et vient de prolonger le milieu de terrain Yann M'Vila.





Avec AFP