Transferts - M'Vila prolonge à Saint-Etienne

Le milieu de terrain international Yann M'Vila a signé une prolongation de contrat de trois ans avec l'AS

Saint-Etienne, le joueur est désormais lié jusqu'en 2022.



M'Vila (28 ans, 22 sélections) s'était engagé avec les Verts le 12 janvier 2018 pour une durée d'un an et demi, jusqu'au 30 juin 2019. Il arrivait du Rubin Kazan (D1 russe) qui l'avait libéré de son contrat.



Sur une demi-saison, il a contribué au redressement de l'AS-Saint-Etienne qui était en grande difficulté sportive à la trêve hivernale, en disputant 17 matches, tous comme titulaire.



Avant de jouer à Saint-Etienne et Kazan, Yann M'Vila a évolué au Stade rennais où il a été formé (2008-2013), à l'Inter Milan (2014-2015) et Sunderland, clubs auxquels il était prêté par le FC Rubin.