Transferts: l'OL prête Owusu à Sochaux (L2)

L'OL a prêté sans option d'achat à Sochaux (L2) le capitaine de son équipe réserve, le milieu Elisha Owusu à Sochaux, a annoncé l'OL mardi.



Agé de 20 ans, Owusu a été le joueur le plus utilisé de l'équipe B de l'Olympique lyonnais (25 titularisations, 1 but).



Arrivé à l'OL il y a huit ans, en U14, il a signé professionnel le 23 février 2017 et a fait partie trois fois du groupe professionnel durant la saison 2017-2018.