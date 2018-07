Trente interpellations après les violences d'après-finale à Lyon

Les forces de l'ordre ont interpellé 30 personnes dimanche soir à Lyon après les violences, vols et échauffourées qui ont perturbé la fête de la victoire des Bleus en finale de la Coupe du monde.



Parmi elles, 18 ont été placées en garde à vue pour des "vols" par effraction après le saccage, notamment, d'une boutique de vêtements Lacoste aux Célestins et d'une vitrine du grand magasin Le Printemps aux Cordeliers.



Les 12 autres sont mises en cause pour des "violences" et "jets de projectiles" sur les forces de l'ordre. Ces affrontements sur la presqu'île et dans le quartier de la Guillotière ont fait 11 blessés légers parmi les 360 gendarmes et policiers mobilisés pour encadrer la soirée.



D'autres enseignes de produits de luxe et d'électroménager ont dû être protégées, selon la préfecture, lors de cette soirée particulièrement mouvementée au cours de laquelle une vingtaine de véhicules et des poubelles ont été incendiés, des vitrines brisées, du mobilier urbain détérioré.



Les interpellations ont eu lieu en toute fin de soirée, une fois la foule dissipée. Mais les incidents avaient éclaté peu après la fin du match aux abords de la place Bellecour, quand un groupe de supporters est monté sur un camion anti-intrusion.



L'ambiance a rapidement dégénéré et les forces de l'ordre ont chargé en direction d'une centaine de jeunes, des fumigènes et des tirs de grenades lacrymogènes provoquant des mouvements de foule.



Les violences ont perduré durant la soirée autour de places voisines, tandis que des milliers de

personnes célébraient le deuxième titre mondial de l'équipe de France, les face-à-face entre forces de l'ordre et casseurs tapissant certains axes de débris de verre et de projectiles en tout genre.



La mairie de Lyon avait décidé d'installer un écran géant place Bellecour après la qualification des Bleus pour la finale, alors qu'elle n'avait pas souhaité le faire depuis le début de la compétition.



Le dispositif de sécurité avait été conçu "pour protéger le public et lui permettre de faire la fête", a expliqué la préfecture dans un communiqué, "il fallait éviter une panique au milieu de la foule ou de blesser des passants en intervenant directement sur les casseurs".





