Trois élus de la Métropole de Lyon quittent Les Républicains et rejoignent AGIR - La droite constructive

Suite au départ d’Emmanuel HAMELIN des Républicains qui a depuis rejoint AGIR, deux autres élus de la Métropole de Lyon ont choisi de lui emboiter le pas.



Eric FROMAIN (élu de Saint-Priest) et Yann COMPAN (chef de file de l’opposition à Bron) ont pris la décision de quitter LR pour rejoindre “AGIR – La droite constructive“.



Eric FROMAIN explique son choix par la « dérive trop droitière observée » par le parti présidé par Laurent Wauquiez depuis plusieurs mois.



Sarkozyste de longue date, il regrette cette prise de cap qui s’accentue et souhaite à l’avenir être dans une « démarche plus pragmatique et constructive ».



Yann COMPAN, qui avait débuté son parcours politique sans être encarté, avait fait le choix en 2008 de rejoindre l’UMP qui rassemblait les différentes tendances de la droite et du centre.



Il avait constitué une liste dans cet esprit à Bron en 2014, avec des colistiers issus du centre-droit et de la société civile.



Compan constate que « cette diversité n’existe plus au sein des LR aujourd’hui, que le climat interne actuel exclut toute nuance et caporalise le parti qui se rétrécit vers son ultra-droite. Il souhaite rester cohérent avec ses convictions originelles: ce n’est pas lui qui a changé, mais bien le parti LR qui entérine désormais la pensée unique » conclut l’élu brondillant.



Selon les 2 élus, « AGIR offre aux femmes et aux hommes qui souhaitent une droite et un centre modernes, réformateurs et modérés, un nouvel espace politique et un lieu de débat pour l’affirmation de leurs idées et de l’action ».