Trois supporters de rugby meurent dans un accident de bus après les demi-finales du Top 14 à Décines

Un bus de supporters de rugby qui revenaient de la demi-finale de Top 14 Castres-Racing 92, au Groupama Stadium, s'est couché samedi

soir sur l'autoroute A7 dans la Drôme, faisant trois morts et huit blessés graves.



L'accident, qui n'a impliqué que ce véhicule, s'est produit au niveau de Chantemerle-les-Blés, à quelques kilomètres au nord de Valence.



Les victimes sont des supporters du club de rugby de Beaucaire (Gard) qui étaient venus

voir le match.



Six autres personnes sont légèrement blessées et 14 sont indemnes, selon un

dernier bilan communiqué par la préfecture.



Le bus transportait 31 personnes, chauffeur compris, dont 18 mineures. Les trois décédés sont des adultes, parmi lesquels figurent un couple et "a priori" le chauffeur, des vérifications d'identité étant toujours en cours.



Quelque 135 pompiers, 60 gendarmes et trois hélicoptères du Samu ont été mobilisés pour les secours et un poste médical avancé a été mis en place sur les lieux.



L'A7 a été coupée dans le sens Nord-Sud à hauteur de la sortie 12 (Chanas).



Le parquet de Valence a ouvert une enquête en flagrance du chef d'homicide involontaire, contre X, confiée à l'escadron départemental de sécurité routière, pour éclairer les circonstances de l'accident et déterminer

d'éventuelles responsabilités, techniques ou humaines.



Une expertise judiciaire aura lieu dans la semaine à cette fin. "On va faire enlever le bus et refaire un peu l'historique de son déplacement", a déclaré le procureur de la République Alex Perrin, les premières

constatations indiquant qu'un "problème de pneumatique" pourrait avoir déséquilibré le véhicule.



Ce drame endeuille les demi-finales du championnat de France de rugby, jouées vendredi et samedi au stade du Parc OL à Décines.



Samedi, Castres a battu le Racing 92 (19-14), rejoignant ainsi en finale Montpellier, victorieux du LOU (40-14) vendredi.