UN NOUVEAU DIRECTEUR REGIONAL POUR COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE

Sébastien Boulard vient d’être nommé Directeur régional de Colas Rhône-Alpes Auvergne.



Il aura pour mission de promouvoir les compétences de l’entreprise, à la fois sur les marchés public et privé.



Après 28 ans de carrière au sein du groupe Colas, il prend en charge le pilotage et le développement de la Direction « Rhône » de la filiale, comprenant les périmètres Ardèche, Loire, Haute-Loire et Rhône.



Diplômé de l’ENSAM Aix-en-Provence, Sébastien Boulard débute sa carrière en 1990 chez Sacer Sud-Est, où il a en charge diverses responsabilités liées aux travaux.



Il rejoint Colas Midi-Méditerranée en 2002, au poste de chef d’agence à Gap puis à Montpellier (2004).



Onze ans plus tard, il est nommé Directeur régional des agences de la filiale en Corse.



En intégrant Colas Rhône-Alpes Auvergne, il prend la suite de Jean-Michel Mille, promu Directeur d’exploitation au sein d’une autre filiale du groupe Colas.



Sébastien Boulard prendra ses fonctions aux côtés des deux autres Directeurs régionaux de la filiale, Thierry Michel (Alpes) et Arnaud Frayssinet (Auvergne), sous la Direction du Président, Philippe Guilmant.



Colas Rhône-Alpes Auvergne rassemble une cinquantaine d’établissements travaux, regroupés en trois directions régionales : Rhône, Alpes et Auvergne.



Colas Rhône-Alpes Auvergne est présente sur 14 départements, c’est l’une des 6 filiales routières de Colas en France.



L’offre de Colas Rhône-Alpes Auvergne s’articule autour de l’aménagement urbain, de la construction de routes et de l’entretien des infrastructures d’aménagement public.



L’entreprise intervient également dans des domaines spécifiques : chantiers de tramway, terrassement, traitement des sols, éclatement de réseaux (réseaux sans tranchée), gestion des eaux usées, construction de murs de soutènement à parement minéral...





Source: Colas Rhône-Alpes Auvergne