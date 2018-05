Un adolescent syrien se noie dans un lac en Savoie

Un adolescent syrien s'est noyé dans un lac en Savoie, où il se baignait avec son frère et deux amis irakiens, lors d'une sortie printanière dans un lieu de villégiature connu.



Les deux fratries adolescentes, qui avaient des titres de séjour et résidaient l'une à Chambéry, l'autre à Voglans (Savoie) près du lac du Bourget, étaient allées sur une plage prisée des kite-surfers à

Viviers-du-Lac.



Ils ont été surpris par cette plage de lac de montagne dont le fond descend très rapidement et aucun ne savait nager



Deux des trois qui étaient en difficulté ont réussi à s'en sortir comme ils pouvaient, le troisième a coulé. Des témoins l'ont sorti de l'eau et les pompiers l'ont ranimé sur la plage et évacué à l'hôpital, son pronostic vital étant engagé.



Mais le coeur a lâché une seconde fois quelques heures plus tard et le jeune homme de 17 ans, en France depuis plus d'un an, est décédé.







