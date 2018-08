Un alpiniste italien fait une chute mortelle dans les Grandes Jorasses

Un alpiniste italien de 36 ans qui escaladait en

solo la face nord des Grandes Jorasses, dans le massif du Mont-Blanc, a fait ce lundi une chute mortelle de 600 mètres.



"L'homme effectuait l'escalade de la face nord en solitaire et n'était pas assuré. C'est une cordée qui évoluait au-dessus de lui qui a donné l'alerte vers midi en le voyant tomber", a précisé le peloton de gendarmerie de

haute montagne (PGHM) de Chamonix.



La chute de l'alpiniste est survenue à l'Éperon Walker, l'une des voies les plus réputées de la face nord des Grandes Jorasses entre la France et l'Italie.





Avec AFP