Un bus du droit à Lyon pour venir en aide aux citoyens les plus modestes

Le CDAD du Rhône (Conseil Départemental d’accès au droit) et le Barreau de Lyon, en partenariat

avec la Préfecture, la Métropole, les Restos du cœur et le Sytral inaugurent un Bus du droit

mercredi 6 juin dans les locaux de l’Ordre des avocats.



Un dispositif d’accès au droit de proximité pour un contact simple et direct à des avocats...Surendettement, logement, divorce, harcèlement, permis de conduire, (…) dans le Bus du droit,

spécialement aménagé pour recevoir en toute confidentialité les justiciables, une quarantaine

d’avocats, toutes spécialités confondues, se succèdera le temps d’une consultation gratuite.



Le Bus du droit s’appuie du maillage de proximité des Restos du cœur pour toucher les personnes dont l’accès au droit est une véritable préoccupation.



Les règles de droit jalonnent notre quotidien et régissent la vie sociale. Leurs complexité et technicité

rendent l’accompagnement par un avocat indispensable pour être informé sur ses droits et

obligations, orienté vers les organismes en charge d’assurer l’exercice des droits, aidé pour accomplir

les démarches et bénéficier de consultation juridique.



L’accès à l’information juridique est la première étape qui conditionne la question de l’accès au droit.



Le Bus du droit s’inscrit dans cette mission de politique publique qui revient aux acteurs impliqués

dans cette initiative.



« En s’installant au cœur des lieux de vie nous allons au-devant des personnes qui n’oseraient pas

pousser la porte d’un cabinet d’avocat mais qui pourtant ont de vrais sujets de droit » précise le Bâtonnier du Barreau de Lyon Farid HAMEL.



Pour toute demande de consultation, les citoyens seront accueillis par des bénévoles des Restos du cœur spécialement formés afin de préparer le dossier en amont et de fixer les rendez-vous.



Des avocats recevront les citoyens au sein du bus du droit spécialement aménagé pour garantir aux justiciables le respect des règles de déontologie.



Les communes où le bus sera stationné sont Givors-Grigny, La Duchère, Meyzieu, Neuville, Oullins, Rillieux, Saint-Priest, Vénissieux