Un défilé pour la Paix...à Vénissieux

Dans le cadre de la Biennale de la Danse, la Ville de Vénissieux avec ses partenaires les compagnies Traction Avant et Virevolt invitent les Vénissians à découvrir en avant-première le défilé vénissian « I have a dream... », le dimanche 9 septembre, à partir de 15 heures, rue Rosenberg.



Pour cette édition 2018, le projet artistique a poursuivi l’objectif de fédérer de nombreux habitants autour d’un défilé invitant au partage, à la paix et au(x) rêve(s). Un projet commun, dynamisant et valorisant qui les emmène également au-delà de Vénissieux.



A Vénissieux, ce sont près de 150 personnes qui participent à cette aventure, individuellement ou au sein des structures comme l'Ecole de musique Jean Wiener, qui assurera la partie musicale (élèves, parents et musiciens enseignants), les équipements polyvalents jeunes, la maison de quartier Darnaise, les centres sociaux.



Danseurs, musiciens (souvent les deux) mais aussi acrobates avec une dizaine de jeunes formés pour l'occasion, confection des costumes, des chars ou aide logistique, des talents et des savoir-faire multiples.



Le défilé vénissian rejoindra tous les autres participants à la Biennale de la Danse, dimanche 16 septembre, à partir de 14 heures, rue de la République à Lyon.