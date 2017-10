Un étudiant de 21 ans tué lors d'une soirée à Clermont-Ferrand, l'agresseur en fuite

Un jeune homme de 21 ans a été mortellement poignardé dans la nuit de samedi à dimanche, lors d'une soirée étudiante à Clermont-Ferrand, et son agresseur était toujours recherché ce dimanche.



Deux fêtes étaient organisées samedi soir dans l'immeuble, réunissant en

tout quelque 25 étudiants.



Vers 1H30, les deux groupes se sont rejoints dans la rue et pour une raison inconnue, l'un des jeunes a été poignardé à l'abdomen, a expliqué à l'AFP le vice-procureur de Clermont-Ferrand, Thierry Griffet confirmant une information du quotidien La Montagne.



Il a reçu un ou plusieurs coups de couteau, mais personne n'a assisté à la

scène.



Grièvement blessée, la victime a alors alerté deux amis qui, en tentant

d'arrêter l'agresseur en fuite, ont été blessés à leur tour, l'un à la clavicule et l'autre très légèrement au niveau de l'oeil.



Le premier a été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger.



Selon les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que l'agresseur,

accompagné d'un ami, se soit incrusté dans l'une des soirées, avant d'en être

exclu.



Cet ami, qui n'a pas participé à l'agression, a également pris la fuite.



L'enquête a été confiée à la sûreté de Clermont-Ferrand et les auditions de

témoins se poursuivaient dimanche après-midi.