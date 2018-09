Un homme arrêté après être entré en voiture sur les pistes de l'aéroport Lyon Saint-Ex

Un homme a été arrêté lundi par les forces de

l'ordre sur les pistes de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry après avoir réussi à s'y introduire avec sa voiture.



Il a forcé deux portes vitrées donnant accès à l'enceinte du Terminal 1 de l'aéroport, avant d'accéder aux pistes.



Ce véhicule avait auparavant été signalé circulant à grande vitesse et à contre-sens sur des autoroutes voisines de l'aéroport, et notamment sur l’A46 sud.



Selon la préfecture, il a précédemment défoncé une barrière de l'aéroport d'aviation d'affaires de Bron (photo), avant de faire demi-tour.



Aucun élément sur le profil et les intentions du conducteur n'était disponible dans l'immédiat, selon la préfecture qui ne privilégie aucune piste à ce stade.



Le trafic est totalement interrompu sur l'aéroport.



Plusieurs véhicules de police et de gendarmerie se sont dirigées vers la voiture, pour l’intercepter, tandis qu’un hélicoptère survolait la zone