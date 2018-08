Un mandataire judiciaire écroué pour détournement de près de 10 millions d'euros

Un mandataire judiciaire lyonnais, soupçonné d'avoir détourné au moins 9,8 millions d'euros au préjudice notamment du Trésor public et de l'Urssaf, a été mis en examen vendredi et placé en

détention provisoire.



Placé mercredi en garde à vue ainsi que son épouse, Jean-Philippe Reverdy a été mis en examen pour "abus de confiance aggravé (par sa qualité de mandataire judiciaire), faux et usage de faux". Le suspect a reconnu les faits.



Son épouse, comptable au sein de l'étude et qui réfute toute complicité, a été pour sa part mise en examen pour "recel".



Me Reverdy, l'un des quatre mandataires judiciaires de la place de Lyon, aurait versé depuis au moins 2015 sur des comptes personnel et professionnels plusieurs millions d'euros de chèques destinés au Trésor public et de l'Urssaf.



Ces manoeuvres frauduleuses l'ont ainsi conduit à spolier ces deux organismes des créances d'entreprises en faillite auxquels ils pouvaient prétendre. Le trou dans les comptes de l'étude dépasserait les 9,8 millions d'euros, selon cette source.



Le mandataire judiciaire est un professionnel libéral qui aide le dirigeant d'une entreprise en redressement à payer ses dettes. Il est le médiateur entre l'administrateur de la société et les créanciers.



Les faits ont été mis au jour le 26 juillet lors d'un contrôle interne des comptes de Me Reverdy effectué par le Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, le conseil de l'ordre de la profession. C'est un signalement de la Caisse des dépôts et consignations sur un chèque frauduleux

qui a précipité cet audit.





