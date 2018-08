Un mineur grièvement blessé par balle à Grenoble: un homme en garde à vue

Un garçon de 15 ans était entre la vie et la

mort après avoir reçu une balle dans la tête dimanche à Grenoble, dans des

circonstances encore floues, et un homme de 27 ans était en garde à vue lundi.



Le mineur et un jeune homme de 19 ans, plus légèrement blessé d'un tir à une fesse, avaient été conduits à l'hôpital de Grenoble par des proches dimanche en début d'après-midi, selon le Dauphiné Libéré.



Le pronostic vital du mineur était toujours engagé lundi après-midi.



Si l'adolescent n'a pu être entendu par les enquêteurs, le jeune majeur connu des services de police est resté extrêmement vague sur les circonstances des tirs, qui pourraient être liés à un trafic de stupéfiants.



Le suspect de 27 ans, également connu de la justice, s'est livré de lui-même à la police judiciaire, chargée de l'enquête, dans la nuit de dimanche à lundi et a été placé en garde à vue.



Le soir du 8 août, toujours à Grenoble, un homme de 29 ans, connu de la police, avait été grièvement blessé par balles aux jambes par des hommes encagoulés, qui n'ont pas été identifiés. Son pronostic vital n'est pas engagé et les enquêteurs privilégient la thèse du règlement de comptes.





