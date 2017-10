Un nouveau festival d'humour en novembre près de Lyon

La première édition du festival "Rire ensemble", en novembre à Pierre-Bénite, a pour ambition de programmer aussi bien des artistes confirmés de la scène humoristique française que de jeunes talents.



"On a veillé à ce qu'il y ait un bel éclectisme car on retrouve parfois les

mêmes têtes dans les festivals", souligne l'un des co-directeurs artistiques de "Rire ensemble", Gérard Sibelle, à qui l'on doit d'avoir déniché des humoristes comme Florence Foresti, Régis Mailhot ou encore Elisabeth Buffet.



Le festival, qui se déroulera du 17 au 19 novembre, rendra hommage pour sa soirée d'ouverture aux "grands du rire" avec le duo des Vamps.



Le lendemain, la scène de la Maison du peuple mettra en compétition six jeunes humoristes, trois garçons et trois filles.



La soirée sera animée par le gagnant en 2008 de l'émission "La France a un incroyable talent", Anthony Joubert.



Le public votera pour son talent préféré, qui gagnera la possibilité de

jouer son spectacle en juin à Pierre-Bénite dans le cadre de la saison

culturelle de la ville.



Un jury de professionnels, présidé par les Vamps, décernera pour sa part un prix doté de 500 euros.



Cette soirée sera "un vrai tremplin en démarrage de carrière" pour ces

jeunes humoristes, selon la directrice des affaires culturelles de Pierre-Bénite, Magali Dubié, qui dirige également la salle de spectacles de

350 places qui eut son heure de gloire dans les années 1960 et 1970 avec des

représentations de Fernand Raynaud et Raymond Devos.



Révélation du festival d'Avignon en 2017, Réda Seddiki jouera son spectacle "Deux mètres de liberté" pour la soirée de clôture.



Le maire (Les Républicains) de Pierre-Bénite Jérôme Moroge a tenu à ce que

la programmation de "Rire ensemble" soit "populaire mais de qualité" et que sa gestion soit "responsable".



Le festival, dont le budget s'élève à 30.000 euros, est financé pour moitié

par la municipalité et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et pour l'autre moitié par des partenaires privés.



Parrain de cette première édition, l'imitateur Laurent Gerra sera absent

cette année.







Avec AFP