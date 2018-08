Un nouveau mort sur le massif du Mont-Blanc

Après la mort de trois personnes jeudi, un nouvel alpiniste a perdu la vie vendredi dans le massif du Mont-Blanc, a-t-on appris auprès des secours en montagne.



L'alpiniste, qui évoluait avec un compagnon, a été victime d'une chute de pierres vers 9H sur le secteur de la Dent du Géant, une aiguille spectaculaire qui culmine à plus de 4.000 mètres d'altitude, précise le

Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Chamonix.



Selon le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, c'est un passionné de montagne qui a été emporté : Olivier Bonnet, patron de l'entreprise d'équipements de montagne et d'escalade Simond (groupe Oxylane/Décathlon), basée aux Houches, au pied du Mont-Blanc.



Jeudi, trois alpinistes français d'une même cordée sont morts sur le secteur des Dômes de Miage, à environ 3.600 mètres d'altitude.



Avec cette nouvelle victime, les activités de montagne ont déjà emporté 12 personnes depuis le début de la saison estivale sur le mythique massif du Mont-Blanc, toit de l'Europe occidentale culminant à 4.810 mètres, selon un décompte de l'AFP.



L'été dernier, 14 personnes y avaient perdu la vie et deux ont été portées disparues.





