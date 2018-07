Un nouveau président pour le Cluster Eco-Energies à Lyon

Le Cluster Eco-Energies Auvergne-Rhône-Alpes a élu son nouveau président Bruno Dehan.



Succédant à Sylvain Braine, cet autodidacte de 53 ans, d’origine jurassienne a créé sa première entreprise à 20 ans après une formation en électricité.



En 2005, Bruno Dehan décide de céder une partie de ses activités et d’arrêter son entreprise CVEI.



Il rejoint le groupe EM2C et lance un bureau d’études national avant de créer en 2007 le département « Recherche et Développement Durable » et d’intégrer le Cluster.



Intimement convaincu de la nécessité de « construire plus responsable », il créé en 2008 Sequoia Ingénierie & Environnement.



En 2012 il intègre le conseil d’administration du Cluster



Lors d’un voyage « interclustering », il constate l’importance de créer du lien entre adhérents et faire rayonner le Cluster à l’international, deux axes source de son engagement.



« Il veut faire bouger les lignes et développer l’esprit collaboratif plus que le simple réseautage » souligne le Cluster dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère



Depuis 2006, le cluster Eco-Energies, premier en France, met en réseau l’ensemble des acteurs de la filière de l’éco-bâtiment en région Auvergne Rhône-Alpes pour favoriser leur développement économique et stimuler l’innovation au sein de ses membres.