Un nouveau siège à Gerland pour le centre de recherche contre le cancer (CIRC)

Le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC) est un organisme intergouvernemental de promotion de la recherche sur le cancer.



L’institution travaille sur les causes de la maladie et sa prévention. Elle participe à l’éducation et la formation des chercheurs du monde entier, en particulier ceux provenant des pays en voie de développement, grâce à des bourses d’étude, des cours et la diffusion de publication.



Si le CIRC a été créé en 1965 par l’organisation mondiale de la santé (OMS); son siège a été construit en 1972 dans une tour située face à l'entrée de l'Hopital Edouard Herriot.



Très amiantée et devenue vétuste, l'unique tour du 8ème ne correspond plus aux attentes du CIRC



Ce qui a conduit à la décision d’un déménagement dans une construction nouvelle, plus moderne et fonctionnelle.



Le futur siège du Centre international de recherche contre le cancer sera construit à Gerland, dans le quartier du biodistrict. Précisément sur le site où se trouvait jusqu’à présent l’Établissement français du sang (EFS) qui déménage à Décines.



Au total, 11 300 m², dont 7 150 m² d’espaces scientifiques (laboratoires),

1 600 m² pour les services administratifs, la logistique et la technique,, 2 500 m² avec notamment des salles de conférences, un auditorium etc.



Le projet est financé par la Métropole de Lyon, l’État et la région Auvergne Rhône-Alpes.



L'objectif affiché est d'asseoir la renommée du Biodistrict en y concentrant les institutions et les acteurs économiques et industriels de la filière sciences du vivant (Sanofi-Pasteur, Merial, le cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-alpes, le laboratoire P4 etc.), et de faire du CIRC "un lieu de colloques et de lisibilité de l’excellence française",



Le Biodistrict bénéficiera du coup d'une visibilité européenne et mondiale, à travers ce nouvel équipement de recherche.







Source Métropole