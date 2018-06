Un policier mis en cause dans une affaire de proxénétisme

Un policier a été mis en examen vendredi à Lyon dans une affaire de proxénétisme, avec cinq citoyens nigérians, a-t-on appris

auprès de son avocate, Me Aurélie Sauvayre.



Ce fonctionnaire, en poste à la direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon, a été placé sous contrôle judiciaire, tandis que le parquet avait requis son placement en détention provisoire.



Le policier conteste les faits. "Ce n'est pas du tout sa personnalité, il est irréprochable", a assuré à l'AFP Me Sauvayre qui n'a pas souhaité détailler les faits reprochés à son client.



Cet homme, mis en examen notamment pour "proxénétisme aggravé" et "corruption passive", est proche de la retraite, selon le quotidien régional Le Progrès qui avait fait état de son placement en garde à vue.



Cinq autres personnes, de nationalité nigériane et parmi lesquelles figurent des femmes, ont également été mises en examen pour "proxénétisme aggravé en bande organisée".



Deux ont été écrouées, tandis que les trois autres devaient comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans la soirée. Les interpellations avaient eu lieu mardi.