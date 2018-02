Un populaire théâtre stéphanois détruit par un incendie va être reconstruit

Un théâtre stéphanois ravagé en juin par un incendie criminel va être reconstruit, a annoncé dimanche le maire de la ville qui demande le soutien de l'Etat pour faire revivre cet acteur social important situé dans un quartier sensible.



Le Nouveau Théâtre de Beaulieu "sera reconstruit, je m'y engage, avec un projet qui fera de ce lieu un carrefour culturel et social ouvert à tous", a déclaré le maire LR de Saint-Etienne Gaël Perdriau, en marge de l'ouverture ce week-end du Festival des Arts Burlesques (FAB).



G. Perdriau a précisé avoir récemment écrit à la ministre de la Culture Françoise Nyssen au sujet de cette salle de spectacle gérée par la MJC organisatrice du FAB. Le théâtre se situe dans les quartiers sud-est de la ville classés en zone d'éducation prioritaire.



Dans son courrier à Mme Nyssen, Gaël Perdriau interroge la ministre sur "les conditions du soutien concret que vous souhaitez apporter" à ce projet.



Françoise Nyssen avait condamné "avec fermeté" l'incendie du théâtre, qualifié d'"acte abominable", avant de venir à la rencontre des personnels le 16 octobre.



L'Université de Saint-Etienne a mis à la disposition des organisateurs du 15e Festival des Arts Burlesques l'un de ses amphithéâtres afin de remplacer le théâtre incendié.



Une trentaine d'artistes se produiront jusqu'au 24 février au FAB, l'un des grands rendez-vous des arts burlesques avec le Montreux Comedy Festival, parmi lesquels de grands noms (Caroline Vigneaux, Mathieu Madénian, François-Xavier Demaison, Biyouna) et des représentants de la nouvelle génération (Artus, Haroun, Audrey Vernon, Nora Hamzaoui).



Avec AFP