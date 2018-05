Un portail se décroche à l'ouverture d'un village de marques: trois blessés

Un portail de plusieurs tonnes s'est couché en arrière vendredi soir blessant trois hommes, à l'ouverture d'un village de marques à Villefontaine dans le nord de l'Isère.



Les trois blessés, âgés de 27 à 55 ans, sont des "urgences relatives", le plus gravement atteint ayant un "fracas dentaire sur cinq à six dents", ont précisé les pompiers.



Le portail de trois mètres de haut sur dix de large s'est couché en arrière, provoquant l'évacuation du site.



The Village, situé à 30 minutes de Lyon et sur la route des stations de ski, a ouvert au public vendredi. Il héberge de nombreuses enseignes qui offrent des réductions allant jusqu'à 70%.