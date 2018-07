Un pratiquant d'escalade chute mortellement dans le massif du Mont-Blanc

Un homme de 30 ans qui pratiquait l'escalade

sur une voie située dans le massif du Mont Blanc est mort mardi après-midi, victime d'une chute à 2.900 mètres d'altitude.



La victime grimpait en premier de cordée, précédant un autre trentenaire qui progressait également un peu plus bas sur la paroi, située dans le secteur du refuge d'Argentière, lorsqu'il a chuté pour une raison qui était mardi soir inconnue des secouristes.



"Il n'y a pas eu de témoins car son compagnon de cordée se trouvait plus bas sur la paroi et il n'a rien vu. C'est lui qui a donné l'alerte", ont-ils précisé.



Une enquête, confiée au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de

Chamonix, a été ouverte pour préciser les circonstances du drame.





Avec AFP