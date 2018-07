Un promeneur et son bébé font une chute mortelle en Haute-Savoie

Un homme de 54 ans et sa fillette d'un an ont été retrouvés morts lundi en fin de journée à Faverges, victimes d'une chute alors qu'ils étaient partis en promenade.



Les victimes ont été découvertes "dans un endroit difficile d'accès" par les gendarmes, massivement mobilisés après l'alerte donnée par la mère de famille, ont indiqué ces derniers à l'AFP, confirmant une information de France Bleu.



Le couple et leur fillette étaient en vacances à Seythenex, une commune voisine de Faverges.



Partis lundi en matinée pour une "petite balade", le père - équipé d'un porte-bébé - et l'enfant ont chuté "d'une barre rocheuse" alors qu'ils se promenaient dans un secteur boisé bordé par un ravin, a précisé le parquet

d'Annecy.



L'homme était parti "sans téléphone portable et sans papiers".



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.







