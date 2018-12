« UN RÊVE, UNE DESTINATION, 10 MILLIONS DE VOYAGEURS »



Tel est le message à découvrir du 5 décembre à fin janvier 2019 sur une rame Rhônexpress. Un habillage intégral réalisé par SIP (prestataire sérigraphie) et dont certaines parties adhésives sont mises en lumière par la startup Waslight. Le visuel représente une mappemonde colorée et met l’accent sur la notion de déplacement depuis Lyon vers tous les continents. Quatre citations illustrent également la thématique du voyage et symbolisent l’ouverture sur l’international, à l’image des capitales européennes :



« Rester c’est exister, mais voyage c’est vivre. » Gustave Nadaud

« La bonne humeur est un bon compagnon de voyages. » Paul de Kock

« Quand rien n’est prévu, tout est possible... » Antoine de Maximy

« Tout ce que vous avez à faire, c’est décider de partir. » Toni Wheeler



Le trajet en Rhônexpress symbolise le point de départ du voyage et l’acheminement jusqu’à la plateforme de Lyon - Saint Exupéry pour prendre l’avion ou le train. Qu’il s’agisse de se rendre à un rendez-vous business, de concrétiser un projet, de vivre une rencontre, de partager un loisir, une découverte, une surprise, toutes ces raisons donnent des ailes ou guident les voyageurs sur les bons rails. Depuis plus de 8 ans, Rhônexpress a partagé les instants de vie de millions de voyageurs : lyonnais en partance ou touristes à la découverte de la Métropole de Lyon. Ce mois de décembre 2018 marque une étape : le passage du 10 millionième voyageur de la liaison rapide Lyon – Aéroport.



À cette occasion, Rhônexpress organise, les 11 et 12 décembre 2018 de 9h à 20h à la station terminus Lyon- Aéroport Saint Exupéry, des animations et des surprises dans une ambiance festive à destination de ses voyageurs.



Rhônexpress est la première liaison ferroviaire rapide en France entre un aéroport et un centre ville, le centre ville de Lyon et l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry. Rhônexpress c’est 139 courses par jour de 4h25 à minuit, un départ toutes les 15 minutes de 6h à 21h, une circulation 365 jours par an, 7 jours sur 7, un temps de trajet inférieur à 30 minutes sans risque de bouchon, la présence permanente d’un agent de bord, la diffusion dans la rame d’informations touristiques, culturelles et de transport, le wifi, l’appli mobile et les e-billets valables un an sans réservation. La société Rhônexpress SAS est composée de trois actionnaires (VINCI Concessions, Caisse des Dépôts et Consignations et Transdev). Ses missions : le financement, la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du service.





Source : Rhônexpress