Un stock d'armes découvert par les douanes à Saint-Etienne

Un stock d'armes comprenant une

Kalachnikov a été découvert dans un bar de Saint-Etienne par les douanes à la recherche de cigarettes de contrebande, a-t-on appris mercredi auprès du parquet.



Lors d'une opération de contrôle menée la semaine dernière, des douaniers et des membres de la police administrative de Saint-Etienne ont mis la main sur 64 cartouches de cigarettes de contrebande de marque Marlboro.



Mais ils ont eu la surprise de découvrir dans des dépendances de cet établissement d'un quartier populaire du centre-ville plusieurs armes à feu, dont un fusil d'assaut de type AK-47 et un fusil à pompe, ainsi que des

munitions et deux gilets pare-balle.



Le propriétaire et exploitant du bar, qui va faire l'objet d'une fermeture administrative, a été condamné à six reprises, notamment pour trafic de stupéfiants.



Ce Stéphanois de 39 ans était par ailleurs sous contrôle judiciaire avec interdiction de séjourner dans la Loire (non respectée) dans une affaire de vol à main armée avec séquestration pour laquelle il doit comparaître devant la cour d'assises de Riom (Puy-de-Dôme).



Mis en examen pour détention d'un dépôt d'armes de catégories A et B et de

marchandises de contrebande, et écroué, il encourt dix ans de prison.







Avec AFP