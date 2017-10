Un tracteur percute un bus scolaire dans la Drôme: 14 collégiens blessés

Un tracteur a percuté un bus scolaire en sortant d'un champ près de Montélimar, blessant 14 collégiens dont l'un se trouve entre la vie et la mort, a-t-on appris auprès de la préfecture de la Drôme.



Le bus transportait 34 élèves du collège Olivier-de-Serres de

Cléon-d'Andran.



L'accident s'est produit sur cette même commune peu après midi quand un

tracteur est sorti d'un champ "de manière inattendue avec son outil agricole levé ", explique le secrétaire général de la préfecture, Frédéric

Loiseau.



Le bus a été percuté sur le côté et plusieurs vitres ont été brisées. Une

fillette de 11 ans a été grièvement blessée: son pronostic vital est engagé et elle a été héliportée vers un hôpital lyonnais.



Treize autres enfants sont blessés, les autres sont indemnes.



Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les circonstances de

l'accident et la préfecture a déclenché le plan Novi (nombreuses victimes).





