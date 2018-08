Un village des alternatives citoyennes à Lyon pour finir l’été

Les ‪25 et 26 août‬ au parc Blandan, relevons le défi du changement climatique !



C’est le challenge que lance Alternatiba Rhône qui organise un grand village des Alternatives gratuit et ouvert à toutes et tous au parc Sergent Blandan pour le passage du Tour Alternatiba - 5 800 km à vélo pour le climat - à Lyon!



8 000 personnes sont attendues pour une rentrée placée sous le signe des solutions au dérèglement climatique avec plus de 70 porteuses et porteurs de solutions, 2 scènes, 50 artistes et des dizaines de conférences, formations et ateliers.



Pendant deux jours, plus d’une centaine de porteurs de solutions pour l’agriculture, l’alimentation, la santé, l’économie, l’énergie ou encore l’éducation populaire seront regroupés au Parc Blandan.



Au travers de conférences, d’ateliers et de formations, ce sera l’occasion d’apprendre à réparer son vélo, fabriquer son compost, jouer à des jeux coopératifs ou découvrir le zéro déchet.



Trois temps forts seront animés par des personnalités et responsables associatifs : “Pollution de l’air : il est temps d’agir !”, “Climat et Migrations” et “Comment agir sur ton territoire avec le plan climat”.



Pour mettre en lumière et en musique cet événement, une cinquantaine d’artistes dont le Fat Bastard Gang Band, Le Bonk ou encore Moxobe se succéderont sur deux scènes.



Une restauration locale et bio, ainsi que des buvettes seront installées sur le site.



Pour finir, le Tour Alternatiba déambulera dans les rues de Lyon pour son arrivée avec plus de 500 cyclistes pour rejoindre le parc Sergent Blandan ‪à 18h‬ pour un accueil en fanfare.



Ouverte à toutes et tous à vélo, trottinette, roller, skateboard…, cette déambulation festive partira ‪à 16h30‬ de la place Ambroise Courtois - métro Monplaisir Lumière.



‪Le 27 août, le Tour Alternatiba reprendra la route pour une étape spéciale au siège de la NEF à Vaulx en Velin à partir de 12h.



Au programme, une présentation de la NEF, une prise de parole des Amis de la Terre, ainsi qu’une restauration assurée par un foodtruck local.‬