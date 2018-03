Une Grande Roue sur le Grand Parc, pour un autre point de vue sur Miribel-Jonage...tout l’été, le Grand Parc Miribel Jonage accueille une grande roue au bord du Lac des Eaux Bleues, au Fontanil.L’occasion de profiter d’un point de vue unique sur le Grand Parc et son environnement au cours d’une balade ou entre deux plongeons dans le lac !Horaires et jours d’ouverture :Du 23 au 31 mai 2015 : le mercredi, samedi, dimanche de 11 h à 20 h.Du 1er juin au 31 août 2015 : tous les jours de 11 h à 20 h.Tarifs :4€ par personne. 3€ pour les moins de 12 ans.Pour plus d’infos sur le Grand Parc Miribel Jonage : http://www.grand-parc.fr ou 04 78 80 56 20.