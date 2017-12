Une centaine d'écoliers de la région lyonnaise intègrent le projet musical et social "Démos"

Permettre à des enfants défavorisés de jouer dans un orchestre de musique classique: le projet musical et social "Démos", lancé en 2010 en région parisienne, a été présenté ce mercredi à Lyon où une centaine

d'écoliers ont intégré le dispositif.



"Ce projet représente la mise en application d'un idéal qui est celui de

l'apprentissage de la musique dès le jeune âge, par le collectif et avec une

forte dimension à la fois de plaisir et d'exigence", a déclaré Aline Siam-Giao, directrice de l'Auditorium de Lyon, choisi avec l'Orchestre national de Lyon pour porter le projet.



La philosophie de "Démos" est de permettre à des enfants de 7 à 14 ans

issus de quartiers en difficulté ou de territoires ruraux de pratiquer la

musique en orchestre, tout en s'initiant à tous les répertoires.



Mercredi, 120 écoliers venus de Lyon, Bron, Décines, Givors et Vaulx-en-Velin, ont officiellement rejoint les rangs de l'Orchestre lyonnais "Démos", sous le regard de leurs proches.



Altos, violons, violoncelles, flûtes et clarinettes ont été remis

symboliquement aux musiciens en herbe, qui devront suivre en groupes quatre heures de cours hebdomadaires pendant trois ans.



"La musique classique est un genre qui peut-être tout à fait partagé par

tous. Ce sont les usages que la société en fait qui divisent", a déclaré pour

sa part Laurent Bayle, président de la Philharmonie de Paris qui pilote le

projet depuis septembre 2015.



"Démos" s'est inspiré des ateliers musicaux de la Cité de la Musique qui a lancé en 2010 un projet expérimental pour 450 enfants franciliens, étendu ensuite à 800 enfants.





Avec AFP