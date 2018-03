Une chanson pour faire la promotion de Lyon en Chine

Dantès Dai Liang a appris le Chinois en 89 au collège en France. Ce français est arrivé en Chine au début des années 2000 et s'est fait une petite réputation en étant le premier français interculturel.A Shangaï, Dantès écrit des chansons qu'il interprète dans la langue locale pour permettre au Chinois de découvrir la France, et inversement !Ecoutez l'interviewPour aider Dantès via le crowfounding c'est ici: