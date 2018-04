Une nouvelle aire de jeux à Miribel-Jonage

Cette année, le Grand Parc inaugure une toute nouvelle aire de jeux réalisée en partenariat avec Orangina Suntory France sur la base de loisirs L’atol’



Cet équipement répond aux objectifs stratégiques du Grand Parc : demeurer un écrin d’eau et de biodiversité, développer l’offre d’éducation à l’environnement, valoriser une offre de loisirs, développer des partenariats publics/privés...



Cette nouvelle aire de jeux se composera d’un espace total de 600 m2 et comprendra un espace dédié aux enfants allant de 5 à 12 ans et un autre adapté aux enfants de 3 à 5 ans.



Jonc, lône, espèces animales et végétales... Elle recrée un territoire naturel emblématique du Grand Parc. C’est la raison pour laquelle cette aire de jeux durable met en avant la thématique de l’eau avec le Héron comme mascotte.



Elle combine ainsi une vocation ludique et des objectifs pédagogiques.



Dans cet esprit, des panneaux informatifs sur le Héron, l’eau potable, la forêt alluviale par exemple, permettront aux petits et grands d’en apprendre plus sur ces thématiques.



Elle est l’une des premières déclinaisons issues d’un partenariat entre le Grand Parc Miribel Jonage et Orangina Suntory France.



« En effet, le leader des boissons aux fruits et le Grand Parc se sont associés à travers leur préoccupation commune pour la préservation de la ressource en eau ainsi que la protection de son écosystème et plus particulièrement les oiseaux » souligne le Grand Parc.



Ce partenariat engage les deux acteurs sur 20 ans, il permettra de soutenir les actions du Grand Parc dans sa stratégie globale d’éducation à l’environnement ; en particulier à L’îloz’ où il développe et anime déjà des ateliers de sensibilisation à la ressource en eau et à l’environnement.



La vocation de ce lieu est de faire découvrir et déchiffrer le fonctionnement hydraulique et écologique du site afin de promouvoir l’éco-citoyenneté des petits et des grands.