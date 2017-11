Une poupée royale "pour adultes" vendue 16.000 euros à Lyon

Une rare poupée de la cour de Louis XVI, aux seins proéminents et au sexe marqué sous son jupon de taffetas de soie, a été vendue vendredi aux enchères 16.000 euros (frais compris) par la maison Ivoire à Lyon.



Cet objet de curiosité de 36 centimètres de haut, réalisé pour le cercle des courtisans et destiné à l'éducation sexuelle des jeunes gens de la cour, avait été estimé de 2.000 à 5.000 euros.



Mais le commissaire-priseur de la

vente Rémy Rousselot s'attendait "à une belle surprise".



L'acquéreur est un collectionneur particulier français.



Jouets pour adultes, qui représentent l'esprit et la mode de la fin de

l'Ancien Régime, ces poupées ont été dispersées et perdues au moment de la Révolution.



"Il s'agit d'une poupée hors normes. Ce type d'objet ne traverse pas les

siècles habituellement", explique à l'AFP Rémy Rousselot.



"Cette poupée royale était dans la famille d'un collectionneur particulier

lyonnais depuis l'époque de Louis XVI. Il se pourrait aussi, mais rien n'est

confirmé, qu'elle figure Marie-Antoinette et soit liée à la célèbre affaire du +collier de la reine+" qui a notamment inspiré Alexandre Dumas.



"Son vêtement correspond au style vestimentaire de Marie-Antoinette selon l'iconographie connue et le dévoilement de son intimité pourrait être une moquerie", ajoute le commissaire.



François Theimer, auteur d'un ouvrage de référence, "Les Poupées Royales au

temps de la cour de Louis XVI", recense seulement une trentaine de pièces similaires. Il raconte aussi que l'une des plus grandes collections, détenue par une Américaine, est partie en fumée dans un incendie.



Aux cotés de cet objet exceptionnel figuraient 200 poupées classiques du

XIXe siècle, dont un "bébé jumeau triste", avec son trousseau, acquis 12.300 euros (frais compris) par un acheteur étranger, dans la fourchette de l'estimation.