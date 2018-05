Une serre historique de la Cité Universitaire de Lyon vendue aux enchères chez IVOIRE

Une serre historique de la Cité Universitaire de Lyon sera vendue aux enchères chez IVOIRE LYON le 1er juin 2018 à 15h



La maison de ventes vend cette incroyable serre fabriquée en 1960/61 pour le toit terrasse de l’I.N.S.A. (Institut national des sciences appliquées) de Lyon.



Cette structure, démontée récemment, serait l’œuvre d’une collaboration entre Jacques Perrin-Fayolle et Jean Prouvé, alors qu’il était directeur du département bâtiment de la C.M.I.T. (Compagnie industrielle de matériel de transport).



En effet, en 1957, Jacques Perrin-Fayolle (1920-1990) alors architecte chargé de la construction du campus de la Doua à Lyon, fait appel à Jean Prouvé pour les façades et menuiseries métalliques afin de trouver des solutions aux problèmes d'isolation thermique.



Le campus sera composé de l'I.N.S.A., du centre universitaire, de la bibliothèque, des installations sportives et des résidences universitaires.



La serre mise en vente comprend 4 structures telles que celle remontée figurant sur la photo et l’ensemble est estimé 80 000 / 120 000 €.



Après avoir obtenu un Grand Prix de Rome et avoir séjourné à la Villa Médicis de 1951 à 1954, l’architecteoriginaire de Lyon, Jacques Perrin-Fayolle (1920-1990), a pris part à presque tous les grands projets lyonnais de l'après-guerre, la Part-Dieu, le Tonkin, des hôpitaux et des logements haut de gamme.



Jean Prouvé (1901-1984) a vraisemblablement travaillé sur cette serre alors qu’il était directeur du

département bâtiment de la C.M.I.T., société qui avait absorbé " Les constructions Jean Prouvé " en 1956 et pour laquelle il travailla jusqu’en 1966.



Cette serre était installée sur le bâtiment Pasteur, bâtiment de la biologie à l'I.N.S.A (Institut national des sciences appliquées) à Lyon.



La structure en acier de 300 m2 environ, comporte sept portiques à doubles montants en équerre reliés par vingt et une barres transversales. Les quatorze montants en équerre mesurent 560 cm sur 166 cm, certains ont été recoupés dans la longueur.