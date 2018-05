Village des Recruteurs de Villeurbanne: plus de 2 000 offres d’emploi et près de 1 500 offres de formations à pourvoir mercredi et jeudi

Rendez-vous mercredi 23 et jeudi 24 mai de 9h à 17h, avenue Henri-Barbusse à VILLEURBANNE pour le Village des Recruteurs



Une opération de recrutement en direct, née à Villeurbanne en 2015, organisée par l’agence Aglaé en étroite collaboration avec la ville de Villeurbanne et les principaux partenaires de l’emploi (Pôle Emploi, la Mission Locale, l’APEC)



Objectif de cet événement qui aujourd'hui s'est aussi implanté dans des villes comme Dijon, Lyon ou Bordeaux: réunir « recruteurs » et personnes à la recherche d’un emploi, sous la forme d’un rendez-vous de type « Job Dating » organisé directement dans l’espace public.



Les candidats sont invités à se présenter sur le Village les 23 et 24 mai à partir de 9h, Avenue Henri-Barbusse, munis de leur CV imprimé en plusieurs exemplaires. L’accès à l’événement est gratuit et ouvert à tous.



Lyon 1ère est partenaire du Village des Recruteurs: Gaële Beaussier sera toute la journée de mercredi en direct des Gratte-Ciel pour vous permettre de découvrir les secteurs qui recrutent....