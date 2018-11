Villefranche sur Saône : quatre mois ferme pour un "gilet jaune" armé

Un "gilet jaune" de 30 ans, interpellé lundi en possession d'une arme de poing à Villefranche-sur-Saône (Rhône), a été condamné mercredi à quatre mois de prison ferme, a indiqué jeudi le parquet de la ville.



Sa peine, non assortie de mandat de dépôt, peut faire l'objet d'un aménagement, a déclaré le procureur de la République de Villefranche, Sébastien Cordesse, confirmant une information du quotidien Le Progrès.



Jugé en comparution immédiate, l'homme avait été signalé à la police par une manifestante alors que des "gilets jaunes" étaient sommés par les forces de l'ordre de quitter leur barrage filtrant à la barrière de péage de la ville, a ajouté le procureur. "Il a dit que c'était pour faire du bruit", a ajouté le magistrat précisant que l'arme saisie était un "pistolet à grenaille". En outre, des perquisitions à son domicile ont permis la confiscation de deux carabines et un fusil "non déclarés".



Connu de la justice pour des "infractions au code de la route", le trentenaire, reconnu coupable de "transport et port d'une arme de catégorie D", a été interdit de détenir une arme pendant cinq ans.





Avec AFP