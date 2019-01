Villeurbanne: explosion de bouteilles de gaz sur le toit de l'université, trois blessés légers

Trois bouteilles de gaz ont explosé jeudi sur le toit terrasse d'un bâtiment universitaire du campus de la Doua, à Villeurbanne, entraînant un bref mais spectaculaire incendie et faisant trois blessés légers.



L'université de Lyon 1, spécialisée dans le domaine scientifique, a précisé sur Twitter vers 10H00 que tout était "sous contrôle", l'incendie étant "maîtrisé".



Des images tournées par des témoins et postées sur les réseaux sociaux ont montré de spectaculaires explosions suivies d'un incendie dont se dégageait un épais panache de fumée noire.



Le sinistre, survenu sur le bâtiment Mendel, qui abrite notamment un laboratoire de chimie et de bio-chimie, a fait trois blessés légers, selon l'université, qui a écarté tout problème de sécurité chimique. Les pompiers ont précisé que 800 personnes avaient été évacuées par les secours.



Trois bouteilles de gaz avaient été entreposées sur le toit du bâtiment par l'entreprise de BTP Eiffage qui y effectuait des travaux d'étanchéité.