Violences en marge d'OL-CSKA Moscou: prison avec sursis pour 4 supporteurs

Une peine de huit mois de prison avec sursis a été prononcée ce jeudi par le tribunal correctionnel à l'encontre de quatre supporteurs lyonnais pour des violences contre des policiers en marge du match

d'Europa League OL-CSKA Moscou en mars.



Les prévenus ont été condamnés pour des jets de projectiles sur un équipage de la brigade anticriminalité chargé de sécuriser les abords du Groupama Stadium. Un des policiers, tombé au sol, avait été roué de coups mais le tribunal a relaxé les prévenus pour ces faits, expliquant que les bandes de vidéosurveillance ne permettaient pas de les identifier.



La peine de l'un des condamnés, qui avait déjà un casier judiciaire, est assortie d'une mise à l'épreuve. Le parquet avait requis 18 mois de prison ferme à son encontre, six mois avec sursis pour les trois autres.



Tous les quatre ont écopé également d'une interdiction de stade pendant deux ans pour les matches de l'Olympique lyonnais, à domicile comme à l'extérieur.



Peu avant la rencontre, le 15 mars, une centaine de personnes, vêtues de noir et la tête recouverte par des capuches, avaient lancé des projectiles sur les policiers. A l'audience le 31 mai, les prévenus avaient d'ailleurs plaidé "l'effet de groupe", reconnaissant avoir jeté des canettes et des pierres sur

les forces de l'ordre.



Le 19 mars, un autre supporter interpellé pour ces violences avait été condamné à 18 mois ferme.







Avec AFP