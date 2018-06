Violences urbaines à Vaulx-en-Velin, la police municipale ciblée

Des violences urbaines ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi dans le quartier du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin, ciblant notamment le poste de la police municipale.



Ces violences semblent être la conséquence d'un contrôle de police sur le conducteur d'un scooter.



Après des jets de projectiles sur le commissariat de police, un groupe de

plusieurs dizaines d'individus s'est attaqué au poste de la police municipale, selon la préfecture du Rhône. Des impacts de projectiles ont été relevés sur la façade, dont les vitres ont été fissurées.



Des détritus ont été incendiés à proximité et la devanture d'une boutique d'optique située dans ce quartier sensible a été dégradée.



Une colonne de la compagnie départementale d'intervention a sécurisé le quartier où les troubles ont pris fin peu avant 2H00, a ajouté la préfecture.



Il n'y a pas eu d'interpellations.



Ces violences urbaines interviennent au lendemain de la décision de la maire PS de la ville Hélène Geoffroy d'armer ses policiers municipaux, de créer des brigades de nuit et de renforcer la vidéoprotection.



Depuis le 18 mai, cette ville de la banlieue lyonnaise, connaît une flambée de violence que la maire a expliqué jeudi par une "transformation urbaine qui bouscule ce qui est enraciné dans la ville en terme de trafics".



Vendredi matin, Mme Geoffroy s'est rendue au Mas du Taureau "à la rencontre des habitants", a indiqué son entourage.