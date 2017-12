Visiativ dévoile Moovapps Live, sa solution de discussion en temps réel

Visiativ prend une participation minoritaire au capital de la start-up lyonnaise Glowbl, plateforme de visioconférence collaborative et de partage de contenus en temps réel, et lance Moovapps Live.



En lançant cette solution de discussion live, Visiativ intègre toutes les fonctionnalités uniques de Glowbl au sein de sa plateforme Moovapps pour dynamiser les échanges, réduire les distances et augmenter la productivité des collaborateurs.



Selon une étude du Cabinet Perfony publiée fin 2014, les cadres passaient en moyenne 40% de leur carrière en réunion.



Qu’il s’agisse des salles prévues à cet effet ou encore des rendez-vous extérieurs, c'est autant de temps que ces derniers ne passent plus à leur poste et mission première.



Ce chiffre se voit renforcé par l’étude BirdOffice, réalisée en 2015 sur 1 345 salariés (cadres et dirigeants) selon laquelle 64% des professionnels interrogés trouvent les vidéoconférences aussi productives que les réunions physiques alors que 57% des réunions sont réalisées en dehors de l’entreprise.



C’est dans ce contexte et toujours plus soucieux de répondre à ces enjeux collaboratifs, que Visiativ intègre à sa plateforme Moovapps des fonctionnalités de vidéoconférence : Moovapps Live.



Grâce à cette nouvelle Smart App, il s’agit pour le Groupe de proposer une solution unique, accessible en un clic depuis un ordinateur ou un smartphone, permettant de créer un lien de proximité avec les interlocuteurs distants, d’optimiser les déplacements des collaborateurs et de gagner en efficacité.



Moovapps Live permet entre autres : les interactions sur les contenus et entre les participants – notamment en visioconférence – ainsi que le partage de tous types de documents, de contenus web (vidéos YouTube...) et le partage d’écran en cas de besoin.



Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ, dont le PDG est Laurent Fiard (photo), a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 106 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 14 000 clients.



Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 600 collaborateurs.



Visiativ est coté sur Euronext Growth à Paris.







Source: Visiativ