Visiativ vient d’intégrer le Label Tech 40

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce qu’il vient d’intégrer le Label Tech 40.



Lancé à l’initiative d’EnterNext en avril 2015, le Label Tech 40 permet de distinguer les PME-ETI européennes les plus innovantes cotées sur les marchés d’Euronext.



Le Label Tech 40 regroupe des sociétés emblématiques du secteur Tech1 cotées sur les marchés d’Euronext et opérant dans l’un des domaines d’activité suivants : sciences de la vie, éco-industries et TMT.



Le choix des 40 entreprises labellisées est réalisé par un comité d’experts européens indépendants, sur la base de critères de performance économique, financière et boursière.



Visiativ, à l’instar des 40 entreprises européennes labellisées « Tech 40 », bénéficiera pendant un an d’un dispositif de promotion et d’accompagnement spécifique, avec un programme d'événements et de roadshows.



Le titre Visiativ intègre également l’indice Tech 40, composé exclusivement des valeurs labellisées.



Pour Laurent FIARD, Président-Directeur général de Visiativ, " être distingué au sein des PME-ETI européennes Tech cotées sur Euronext est une fierté pour Visiativ et l’ensemble de ses collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour accompagner la transformation numérique des entreprises. Cette distinction...témoigne de la pertinence de notre stratégie, qui nous a déjà permis de multiplier par 2,5 notre chiffre d’affaires et par plus de 3 notre cours de Bourse depuis notre Introduction sur Euronext en 2014.