Vitesse à 80 km/h: la pilule ne passe toujours pas auprès des motards et automobilistes

Les motards ne décolèrent pas...Alors que le gouvernement propose un abaissement de 90 à 80 km/h sur certains axes secondaires à double sens, la Fédération française de motards en colère (FFMC) du Rhône organisait ce samedi une nouvelle manifestation.



La fédération rappelle que "l'expérimentation menée n'a donné aucun résultat probant concernant la mesure" et dénonce la politique "d'inflation pseudo sécuritaire". Et de demande par la même la mise en place d'une "vraie sécurité routière."



Le cortège composé d'une cinquantaine de voitures et d'environ un millier de motards est parti ce samedi à 13 heures du quai Gailleton, la sécurité était assurée conjointement par la Police et les organisateurs.



Les manifestants ont effectué un parcours sur environ 25 km dans Lyon et les communes de la périphérie