Volley: l'ASUL joue à Saint-Nazaire

L’ASUL se déplace ce samedi chez le 10ème du Championnat; Saint Nazaire pour le compte de la 25ème journée de Championnat.



Un match où les enjeux seront aussi bien du côté Nordiste que côté Lyonnais, explication.



Il y a un an tout juste, les Rouges et Bleus alors 11ème du Championnat, se déplaçaient sur les terres de Saint Nazaire (13ème) pour un duel de mal classé: l’enjeu était simple, gagner pour assurer son maintien.



Le match avait été de toute beauté malgré la défaite sur le fil des troupes Lyonnaises.



Cette année pas de maintien, les hommes de Silvano Prandi viendront en Loire Atlantique avec une seule ambition : s’imposer face à Saint Nazaire et conserver cette 3ème place jusqu’au bout



Les asulistes viennent de s’imposer brillamment face au Paris Volley sur le score de 3-1, ils espèrent continuer leur folle aventure et pourquoi pas briguer la 2ème place occupée par les Parisiens ou Cannois (égalité de points entre les 2 formations).



Un match sous haute tension pour les Lyonnais, d’autant plus que Tours (Champion de France en titre) se rapproche dangereusement des Asulistes, ils ne comptent plus qu’un petit point de retard …



La tâche ne sera donc pas évidente car les Nazairiens, actuels 10ème du Championnat avec 27 points, auront à coeur de briller pour la dernière fois de la saison face à leurs supporters.