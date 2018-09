Wauquiez: 100 millions d'euros pour sauver le patrimoine régional

Laurent Wauquiez à la rescousse de Stéphane Bern: le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé "proposer 100 millions d'euros" pour sauver les monuments de la région les plus menacés dont le choix incombera à l'animateur télé.



"Nous avons un patrimoine historique qui se détériore et les moyens donnés nationalement à Stéphane Bern ne sont pas au niveau des enjeux", estime Wauquiez dans un entretien au quotidien régional Le Progrès.



"La région va proposer 100 millions d'euros pour sauver nos monuments et nous demanderons à Stéphane Bern de choisir les plus menacés", ajoute-t-il.



Fin août, le populaire animateur télé, chargé par le président Emmanuel Macron d'une mission sur le patrimoine local en péril, avait menacé de démissionner s'il devait être considéré comme un "cache-misère" ou "un pantin".



Dédiés à cette cause, un loto du patrimoine, dont le tirage interviendra le 14 septembre, et un jeu à gratter "Mission patrimoine" devraient permettre de récolter 15 à 20 millions d'euros. "Une goutte d'eau", a déploré Stéphane Bern.



Dix-sept monuments d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'aqueduc de Chaponost, figurent sur la liste des 270 sites sélectionnés dans le cadre de cette mission.