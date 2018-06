Wauquiez (LR): Calmels a choisi "l'isolement"

Virginie Calmels a choisi "l'isolement en attaquant publiquement la feuille de route" des Républicains (LR), a expliqué Laurent Wauquiez lundi dans un courriel aux adhérents du parti, au lendemain de sa décision de limoger sa vice-présidente déléguée.



"Dans le respect des différentes sensibilités qui font la richesse de notre mouvement, il est indispensable que notre équipe soit unie pour porter la voix de la droite. Il n'y a pas de place pour les petites chapelles ou les aventures personnelles. On ne laissera pas les divisions nous affaiblir", écrit L. Wauquiez aux adhérents dans ce courriel.



"Virginie Calmels, dont je salue le parcours professionnel et les qualités personnelles, s'était engagée dans cet objectif commun avant de choisir l'isolement en attaquant publiquement la feuille de route de notre mouvement, pourtant plébiscitée par les adhérents il y a six mois", poursuit le président de LR.



"Vous le savez, lorsqu'il s'agit de porter nos convictions, ma volonté est sans faille. Il ne peut y avoir de rassemblement qu'autour d'une ligne forte et claire. Serein et déterminé, je sais que le chemin sera long mais je ne changerai pas de direction", a insisté L. Wauquiez.



L'ancien ministre Jean Leonetti, que L. Wauquiez a nommé vice-président délégué en lieu et place de Mme Calmels, "a toujours défendu sincèrement ses idées dans la loyauté à notre famille politique", fait valoir le président de LR.



Lundi soir, alors qu'il s'exprimait devant une cinquantaine de personnes lors d'une réunion publique du mouvement Sens Commun à Lyon --émanation de la Manif pour tous au sein de LR-- Laurent Wauquiez a une nouvelle fois reconnu que la reconstruction de la droite prendra du temps.



"Il faudra de la patience, de la ténacité et du courage" face aux "habitudes terribles de lâcheté, de divisions, d'erreurs, de fragmentation qui ont fait tant de mal à notre famille politique", a-t-il expliqué, en présence de la présidente nationale de Sens Commun Laurence Trochu.



"Ce qui nous intéresse, ce sont les valeurs mais pas les petits égos des uns et des autres", a-t-il insisté.



"Je pense qu'il peut y avoir de la diversité, je le pense fermement et je pense qu'il faut aussi avoir une colonne vertébrale et un cap", a-t-il dit, taclant "ceux qui pensent que mettre le drapeau français sur un tract est devenu un crime passible des plus hautes trahisons".



En ce 18 juin, Laurent Wauquiez ne s'est pas non plus privé de faire une allusion au général de Gaulle, "un homme qui a subi les pires attaques, les pires injures: cet homme a parfois fait des traversées du désert mais il n'a jamais cédé car il était habité par des valeurs".





Avec AFP